«Анахайм» выменял Любушкина у «Баффало»
«Анахайм» выменял защитника Илью Любушкина у «Баффало».
«Мы рады добавить Илью в нашу линию «синих», поскольку в это межсезонье мы выбрали еще одного защитника для правой команды. Он крупный, физически развитый, упрямый игрок, который может реализовывать пенальти и усложнит нам игру против себя», — приводит слова генерального менеджера «Анахайма» Пэт Вербик официальный сайт клуба.
Отмечается, что «Сэйбрс» получили в сделке выбор в 4-м раунде драфта НХЛ-2025.
29-летний россиянин в сезоне-2022/23 сыграл в 68 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 14 (2+12) очков.
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