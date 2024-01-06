Две передачи Наместникова помогли «Виннипегу» обыграть «Анахайм»

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«Анахайм» на своем льду проиграл «Виннипегу» со счетом 1:3 в матче НХЛ.

В составе «Джетс» 2 передачи отдал российский нападающий Владислав Наместников.

«Виннипег» занимает первое место на «Западе» (54 очка). «Анахайм» идет 14-м с 27 очками в 38 играх.

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«Анахайм» — «Виннипег» — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Голы: Мактавиш — 11 (Киллорн, Ватрано), 15:51 — 1:0. Элерс — 13 (Шайфли, Пионк), 27:57 — 1:1. Шмидт — 1 (Самберг, Наместников), 41:57 — 1:2. Перфетти — 11 (бол., Наместников, Нидеррайтер), 53:03 — 1:3.

Вратари: Гибсон — Броссуа.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 38 (13+9+16) — 27 (10+10+7).

Наши: Любушкин (17.06/0/0), Минтюков (18.27/1/0) — Наместников (17.25/0/+1).

6 января. Анахайм. Honda Center. 16000 зрителей.