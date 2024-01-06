Защитник «Каролины» Орлов поблагодарил «Вашингтон» за теплый прием

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов поблагодарил в своем Telegram-канале слова бывшую команду «Вашингтон».

«Спасибо «Вашингтону» и его болельщикам за эти 12 лет и теплый прием сегодня», — написал хоккеист.

Россиянин играл за «Кэпиталз» с 2011 по 2023 год. Перед началом игры пресс-служба «Вашингтона» опубликовала трогательное видео, посвященное этим 12 годам Орлова в команде.

В этом сезоне 32-летний хоккеист провел 39 матчей в НХЛ, набрал 15 (2+13) очков.