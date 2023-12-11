«Виннипег» победил «Анахайм», отыгравшись с 0:2. У Наместникова результативная передача
«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Анахайм» со счетом 4:2.
В составе «Джетс» отличились Нино Нидеррайтер, Морган Бэррон, Габриэль Виларди и Марк Шайфли, Владислав Наместников сделал результативную передачу. У «Дакс» шайбы забросили Алекс Киллорн и Адам Хенрик. При этом «Анахайм» до 42-й минуты вел со счетом 2:0.
После этого матча «Виннипег» с 34 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Анахайм» с 20 очками — на 14-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Виннипег» — 2:4 (0:0, 1:0, 1:4)
Голы: Киллорн — 3 (бол., Терри, Джонс), 36:07 — 1:0. Хенрик — 4 (Сильферберг, Гудас), 41:15 — 2:0. Нидеррайтер — 7 (Наместников, Диллон), 41:58 — 2:1. Бэррон — 5 (Моррисси, Густафссон), 45:55 — 2:2. Виларди — 1 (Моррисси, Демело), 58:18 — 2:3. Шайфли — 9 (Элерс), 59:31 — 2:4.
Вратари: Гибсон (59:06 — 59:31) — Хеллибак.
Штраф: 28 — 9.
Броски: 27 (8+11+8) — 31 (14+9+8).
Наши: Любушкин (19.55/2/-1), Минтюков (16.06/0/-2) — Наместников (14.34/0/+1).
11 декабря. Анахайм. Honda Center.
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|Вашингтон
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|31
|4
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|26
|12
|14
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|14
|12
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|11
|15
|25
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|18
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|2
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|24
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|32
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|12
|32
|5
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|16
|31
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|12
|16
|27
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|11
|17
|25
|8
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|11
|11
|22
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|И
|В
|П
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|1
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|26
|16
|10
|34
|2
|Колорадо
|27
|16
|11
|34
|3
|Даллас
|26
|15
|11
|33
|4
|Нэшвилл
|28
|15
|13
|30
|5
|Аризона
|26
|13
|13
|28
|6
|Сент-Луис
|27
|13
|14
|27
|7
|Миннесота
|25
|9
|16
|22
|8
|Чикаго
|27
|9
|18
|19
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|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|28
|18
|10
|41
|2
|Ванкувер
|28
|18
|10
|37
|3
|Лос-Анджелес
|25
|16
|9
|36
|4
|Эдмонтон
|25
|12
|13
|25
|5
|Калгари
|27
|11
|16
|25
|6
|Сиэтл
|28
|8
|20
|23
|7
|Анахайм
|27
|10
|17
|20
|8
|Сан-Хосе
|27
|8
|19
|18
|11.12
|00:05
|
Эдмонтон – Нью-Джерси
|4 : 1
|11.12
|03:00
|
Чикаго – Вашингтон
|2 : 4
|11.12
|03:00
|
Монреаль – Нэшвилл
|1 : 2
|11.12
|03:00
|
Рейнджерс – Лос-Анджелес
|4 : 1
|11.12
|04:00
|
Анахайм – Виннипег
|2 : 4
|11.12
|05:00
|
Сиэтл – Миннесота
|- : -
|11.12
|06:00
|
Вегас – Сан-Хосе
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|28
|47
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|26
|39
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|28
|39
|И
|Г
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|28
|19
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|28
|18
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|24
|18
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87
|
|
Кэм Тэлбот
Лос-Анджелес
|18
|1.9