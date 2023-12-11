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Сегодня, 06:39

«Виннипег» победил «Анахайм», отыгравшись с 0:2. У Наместникова результативная передача

Сергей Разин
корреспондент
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«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Анахайм» со счетом 4:2.

В составе «Джетс» отличились Нино Нидеррайтер, Морган Бэррон, Габриэль Виларди и Марк Шайфли, Владислав Наместников сделал результативную передачу. У «Дакс» шайбы забросили Алекс Киллорн и Адам Хенрик. При этом «Анахайм» до 42-й минуты вел со счетом 2:0.

После этого матча «Виннипег» с 34 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Анахайм» с 20 очками — на 14-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Виннипег» — 2:4 (0:0, 1:0, 1:4)

Голы: Киллорн — 3 (бол., Терри, Джонс), 36:07 — 1:0. Хенрик — 4 (Сильферберг, Гудас), 41:15 — 2:0. Нидеррайтер — 7 (Наместников, Диллон), 41:58 — 2:1. Бэррон — 5 (Моррисси, Густафссон), 45:55 — 2:2. Виларди — 1 (Моррисси, Демело), 58:18 — 2:3. Шайфли — 9 (Элерс), 59:31 — 2:4.

Вратари: Гибсон (59:06 — 59:31) — Хеллибак.

Штраф: 28 — 9.

Броски: 27 (8+11+8) — 31 (14+9+8).

Наши: Любушкин (19.55/2/-1), Минтюков (16.06/0/-2) — Наместников (14.34/0/+1).

11 декабря. Анахайм. Honda Center.

НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Виннипег Джетс
0
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«Чикаго» — «Вашингтон»: видеообзор матча

НХЛ: «Коламбус» уступил «Флориде», «Вашингтон» победил «Чикаго». Результаты матчей 10 и 11 декабря
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 26 19 7 39
2 Филадельфия 27 15 12 32
3 Вашингтон 25 14 11 31
4 Айлендерс 26 12 14 31
5 Нью-Джерси 26 14 12 29
6 Каролина 27 14 13 29
7 Питтсбург 26 11 15 25
8 Коламбус 30 9 21 23
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 26 18 8 39
2 Флорида 27 17 10 36
3 Торонто 24 14 10 32
4 Детройт 26 14 12 32
5 Тампа-Бэй 29 13 16 31
6 Монреаль 28 12 16 27
7 Баффало 28 11 17 25
8 Оттава 22 11 11 22
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 26 16 10 34
2 Колорадо 27 16 11 34
3 Даллас 26 15 11 33
4 Нэшвилл 28 15 13 30
5 Аризона 26 13 13 28
6 Сент-Луис 27 13 14 27
7 Миннесота 25 9 16 22
8 Чикаго 27 9 18 19
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 28 18 10 41
2 Ванкувер 28 18 10 37
3 Лос-Анджелес 25 16 9 36
4 Эдмонтон 25 12 13 25
5 Калгари 27 11 16 25
6 Сиэтл 28 8 20 23
7 Анахайм 27 10 17 20
8 Сан-Хосе 27 8 19 18
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11.12 00:05
Эдмонтон – Нью-Джерси
 4 : 1
11.12 03:00
Чикаго – Вашингтон
 2 : 4
11.12 03:00
Монреаль – Нэшвилл
 1 : 2
11.12 03:00
Рейнджерс – Лос-Анджелес
 4 : 1
11.12 04:00
Анахайм – Виннипег
 2 : 4
11.12 05:00
Сиэтл – Миннесота
 - : -
11.12 06:00
Вегас – Сан-Хосе
 - : -
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И О
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Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 28 47
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 26 39
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 28 39
И Г
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 28 19
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 28 18
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 24 18
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 14 1.87
Кэм Тэлбот

Кэм Тэлбот

Лос-Анджелес

 18 1.9

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