«Виннипег» победил «Анахайм», отыгравшись с 0:2. У Наместникова результативная передача

«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Анахайм» со счетом 4:2.

В составе «Джетс» отличились Нино Нидеррайтер, Морган Бэррон, Габриэль Виларди и Марк Шайфли, Владислав Наместников сделал результативную передачу. У «Дакс» шайбы забросили Алекс Киллорн и Адам Хенрик. При этом «Анахайм» до 42-й минуты вел со счетом 2:0.

После этого матча «Виннипег» с 34 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Анахайм» с 20 очками — на 14-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Виннипег» — 2:4 (0:0, 1:0, 1:4)

Голы: Киллорн — 3 (бол., Терри, Джонс), 36:07 — 1:0. Хенрик — 4 (Сильферберг, Гудас), 41:15 — 2:0. Нидеррайтер — 7 (Наместников, Диллон), 41:58 — 2:1. Бэррон — 5 (Моррисси, Густафссон), 45:55 — 2:2. Виларди — 1 (Моррисси, Демело), 58:18 — 2:3. Шайфли — 9 (Элерс), 59:31 — 2:4.

Вратари: Гибсон (59:06 — 59:31) — Хеллибак.

Штраф: 28 — 9.

Броски: 27 (8+11+8) — 31 (14+9+8).

Наши: Любушкин (19.55/2/-1), Минтюков (16.06/0/-2) — Наместников (14.34/0/+1).

11 декабря. Анахайм. Honda Center.