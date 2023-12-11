«Эдмонтон» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нью-Джерси» — 4:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Ойлерз» по 2 (1+1) очка набрали Коннор Макдэвид и Эвандер Кейн, еще по шайбе забросили Дерек Райан и Эван Бушар. У «Дэвилз» гол на счету Йеспера Братта.

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