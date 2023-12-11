«Чикаго» — «Вашингтон»: видеообзор матча

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Чикаго» — 4:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Кэпиталз» дубль оформил Ник Дауд, по шайбе забросили Энтони Манта и Дилан Строум, Александр Овечкин отметился результативной передачей. У «Блэкхокс» отличились Филлип Курашев и Коннор Мерфи, Коннор Бедард сделал два результативных паса.

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