«Вегас» обыграл «Анахайм», у Дадонова результативная передача

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Анахайм» со счетом 5:4.

В составе «Голден Найтс» Майкл Амадио набрал 3 (1+2) очка, у Евгения Дадонова результативная передача.

После этого матча «Вегас» с 66 очками занимает шестое место в Западной конференции, «Анахайм» с 61 очком — на 10-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Вегас» — 4:5 (1:1, 2:4, 1:0)

Голы: Сильферберг — 4, 4:47 — 1:0. Хаттон — 2 (Амадио, Дадонов), 7:00 — 1:1. Маршессо — 23 (Карлссон, Смит), 20:18 — 1:2. Делорье — 5 (Фаулер, Грант), 22:23 — 2:2. Руа — 9 (Теодор, Уайтклауд), 23:49 — 2:3. Руа — 10 (Пьетранджело, Амадио), 26:54 — 2:4. Амадио — 5 (Стивенсон, Каррье), 29:44 — 2:5. Зеграс — 15 (бол., Ракелль, Драйсдейл), 38:38 — 3:5. Терри — 28 (бол., Фаулер, Шаттенкирк), 46:39 — 4:5.

Вратари: Гибсон (58:25) — Броссуа.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 24 (5+12+7) — 35 (9+16+10).

Наши: — - Дадонов (12.59/2/+2).

5 марта. Анахайм. Honda Center. 12586 зрителей.