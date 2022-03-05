«Монреаль» хочет подписать Летанга, если защитник не продлит контракт с «Питтсбургом»

«Монреаль» следит за ситуацией с защитником «Питтсбурга» Крисом Летангом, у которого летом истекает контракт с клубом. Если игрок не заключит новое соглашение с «Пингвинами», то именно «Монреаль» будет фаворитом в борьбе за 34-летнего игрока, сообщает TSN.

Сейчас генеральным менеджером клуба из Канады является Кент Хьюз, который до этого долгие годы был агентом Летанга.

Летанг был выбран в третьем раунде драфта-2005 «Питтсбургом» под общим 62-м номером. Он провел всю карьеру в составе «Пингвинз» и вместе с командой три раза выиграл Кубок Стэнли.