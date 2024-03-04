Голевая передача Задорова помогла «Ванкуверу» победить «Анахайм»

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«Ванкувер» на выезде обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

У гостей забросили Нильс Хегландер и Конор Гарланд, российский защитник «Кэнакс» Никита Задоров сделал результативную передачу.

Единственный гол хозяев забил Алекс Киллорн.

«Ванкувер» лидирует в таблице Западной конференции НХЛ с 85 очками в 63 матчах.

«Анахайм» идет на 14-й строчке с 47 очками в 61 игре.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Ванкувер» — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Голы: Хегландер — 19 (Хьюз, Гронек), 1:37 — 0:1. Киллорн — 9 (Джонс, Вааканайнен), 4:15 — 1:1. Гарлэнд — 12 (Задоров, Миллер), 23:34 — 1:2.

Вратари: Достал (58:57) — Десмит.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 18 (3+8+7) — 31 (14+8+9).

Наши: Минтюков (23.54/0/-1) — Задоров (18.53/2/+1), Михеев (14.40/2/0), Подколзин (12.39/0/0).

4 марта. Анахайм. Honda Center. 15 161 зритель.