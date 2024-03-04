Афанасьев забросил 22-ю шайбу в сезоне за фарм-клуб «Нэшвилла»

«Милуоки» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил «Айове» со счетом 1:4.

В составе фарм-клуба «Нэшвилла» форвард Егор Афанасьев забил единственный гол и был признана второй звездой встречи.

В текущем сезоне 23-летний россиянин провел 44 матча в АХЛ, в которых набрал 44 (22+22) очка.