Капризов признан первой звездой матча с «Сан-Хосе»

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Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (4:3).

26-летний россиянин оформил хет-трик. Второй звездой признан защитник «Уайлд» Джейкоб Мидлтон. Третья звезда — форвард Мэттью Болди, сделавший две результативные передачи.

В текущем сезоне Капризов провел 55 матчей, в которых набрал 66 (29+37) очков.