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Сегодня, 09:01

«Анахайм» в овертайме обыграл «Сан-Хосе»

Мария Гусева
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«Анахайм» на своем льду обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

В составе «Дакс» голами отметились Тревор Зеграс, Райан Строум, Мэйсон Мактавиш (дубль) и Джон Клингберг, забросивший победную шайбу.

За «Шаркс» голы забили Мэтт Ньето, Стив Лоренц и Кевин Лабанк, сделавший дубль. Российский нападающий Александр Барабанов отметился результативной передачей.

«Анахайм» занимает 15-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 28 очков, «Сан-Хосе» располагается на 13-й строчке с 32 очками.

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«Анахайм» — «Сан-Хосе» — 5:4 ОТ (2:2, 1:2, 1:0, 1:0)

Голы: Нието — 7 (Барабанов, Власик), 0:38 — 0:1. Лоренц — 4 (Карлссон, Гаджович), 6:03 — 0:2. Зеграс — 11 (Клингберг, Ватрано), 6:38 — 1:2. Строум — 10 (Мактавиш, Уайт), 14:15 — 2:2. Майер — 22 (Лабанк, Гертл), 30:16 — 2:3. Мактавиш — 8 (Сильферберг, Бенуа), 33:06 — 3:3. Майер — 23 (Лабанк, Беннинг), 33:20 — 3:4. Мактавиш — 9 (Хенрик), 53:13 — 4:4. Клингберг — 5 (Терри, Мактавиш), 61:08 — 5:4.

Вратари: Столарз — Кяхкенен.

Штраф: 9 — 13.

Броски: 29 (10+9+9+1) — 41 (13+20+8+0).

Наши: Куликов (20.43/0/-1) — Барабанов (16.54/2/-2), Свечников (11.28/3/-1).

7 января.

Анахайм. Honda Center. 16281 зритель.

Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Сан-Хосе Шаркс
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4 : 1
7.01 06:00
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