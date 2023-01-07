Гол Задорова помог «Калгари» победить «Айлендерс»

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«Калгари» дома проиграл «Нью-Йорку» в регулярном сезоне матча НХЛ.

В составе победителей по разу отличились Милан Лучич, Блейк Коулман, Назем Кадри и Никита Задоров.

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«Калгари» — «Айлендерс» — 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)

Голы: Лучич — 3 (Юбердо), 4:36 — 1:0. Коулмэн — 7 (Манджапане, Баклунд), 6:05 — 2:0. Задоров — 6 (Льюис), 14:21 — 3:0. Паризе — 12 (Пажо, Мэйфилд), 19:00 — 3:1. Кадри — 14 (Тоффоли), 46:59 — 4:1.

Вратари: Маркстрем — Варламов.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 21 (6+9+6) — 25 (8+8+9).

Наши: Задоров (18.04/1/+1) — Романов (17.57/0/-2).

7 января. Калгари. Scotiabank Saddledome. 18837 зрителей.