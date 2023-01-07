Гол Задорова помог «Калгари» победить «Айлендерс»
«Калгари» дома проиграл «Нью-Йорку» в регулярном сезоне матча НХЛ.
В составе победителей по разу отличились Милан Лучич, Блейк Коулман, Назем Кадри и Никита Задоров.
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«Калгари» — «Айлендерс» — 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)
Голы: Лучич — 3 (Юбердо), 4:36 — 1:0. Коулмэн — 7 (Манджапане, Баклунд), 6:05 — 2:0. Задоров — 6 (Льюис), 14:21 — 3:0. Паризе — 12 (Пажо, Мэйфилд), 19:00 — 3:1. Кадри — 14 (Тоффоли), 46:59 — 4:1.
Вратари: Маркстрем — Варламов.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 21 (6+9+6) — 25 (8+8+9).
Наши: Задоров (18.04/1/+1) — Романов (17.57/0/-2).
7 января. Калгари. Scotiabank Saddledome. 18837 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|39
|25
|14
|56
|2
|Нью-Джерси
|39
|24
|15
|51
|3
|Рейнджерс
|40
|22
|18
|50
|4
|Вашингтон
|42
|22
|20
|50
|5
|Айлендерс
|41
|22
|19
|46
|6
|Питтсбург
|38
|19
|19
|44
|7
|Филадельфия
|39
|15
|24
|37
|8
|Коламбус
|37
|11
|26
|24
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|38
|30
|8
|64
|2
|Торонто
|39
|23
|16
|53
|3
|Тампа-Бэй
|38
|24
|14
|49
|4
|Баффало
|36
|19
|17
|40
|5
|Флорида
|40
|18
|22
|40
|6
|Детройт
|37
|16
|21
|39
|7
|Оттава
|38
|18
|20
|39
|8
|Монреаль
|39
|15
|24
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|40
|23
|17
|52
|2
|Виннипег
|39
|25
|14
|51
|3
|Миннесота
|37
|22
|15
|46
|4
|Нэшвилл
|38
|18
|20
|42
|5
|Колорадо
|37
|19
|18
|41
|6
|Сент-Луис
|39
|19
|20
|41
|7
|Аризона
|38
|13
|25
|31
|8
|Чикаго
|38
|9
|29
|22
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|41
|27
|14
|56
|2
|Лос-Анджелес
|42
|22
|20
|50
|3
|Сиэтл
|37
|21
|16
|46
|4
|Калгари
|40
|19
|21
|45
|5
|Эдмонтон
|40
|21
|19
|44
|6
|Ванкувер
|38
|17
|21
|37
|7
|Сан-Хосе
|40
|12
|28
|32
|8
|Анахайм
|40
|12
|28
|28
|7.01
|03:00
|
Вашингтон – Нэшвилл
|2 : 3
|7.01
|03:00
|
Детройт – Флорида
|2 : 3
|7.01
|04:00
|
Виннипег – Тампа-Бэй
|4 : 2
|7.01
|04:30
|
Чикаго – Аризона
|2 : 0
|7.01
|05:00
|
Калгари – Айлендерс
|4 : 1
|7.01
|06:00
|
Анахайм – Сан-Хосе
|5 : 4 ОТ
|7.01
|21:00
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|40
|75
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|38
|60
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|36
|55
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|40
|33
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|36
|30
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|42
|29
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|25
|1.86
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|17
|2.20
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|15
|2.25