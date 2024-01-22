«Сиэтл» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ

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«Сиэтл» дома проиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3.

За «Мэйпл Ливз» отличились Остон Мэттьюс, Ник Робертсон и Джейк Маккейб. У «Кракен» единственный гол забил Джордан Эберле.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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