«Анахайм» переиграл «Аризону»

«Анахайм» взял вверх над «Аризоной» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. Адам Хенрик сделал дубль в первом периоде.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Аризона» — 4:2 (2:1, 2:1, 0:0)

Голы: Хенрик — 16 (Терри), 5:39 — 1:0. Хиностроза — 5 (Круз, Шмолц ), 7:18 — 1:1. Хенрик — 17 (Каше), 16:09 — 2:1. Линдхольм — 2 (Грант, Делорье), 25:25 — 3:1. Круз — 12 (Шмолц , Хиностроза), 36:01 — 3:2. Рауни — 6 (мен., Грант), 39:14 — 4:2.

Вратари: Гибсон — Раанта (58:06 — 58:37).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 32 (12+12+8) — 27 (12+10+5).

30 января. Анахайм. Honda Center.