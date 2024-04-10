«Колорадо» переиграл «Миннесоту». Маккиннон набрал 4 очка

«Колорадо» на своем льду выиграл у «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Форвард «Эвеланш» Нэйтан Маккиннон забросил три шайбы и сделал одну голевую передачу. 28-летний канадец в этом сезоне набрал 137 (51+86) очков. Он идет на втором месте в списке лучших бомбардиров.

Российский голкипер хозяев Александр Георгиев отразил 20 из 22 бросков по своим воротам.

Российский голкипер «Уайлд» Кирилл Капризов забросил одну шайбу. Теперь у 26-летнего россиянина 90 (42+48) очков в этом сезоне.

«Колорадо» набрал 104 очка и поднялся на 3-е место в Западной конференции. «Миннесота» идет на 10-й строчке — 83 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Миннесота» — 5:2 (2:2, 3:0, 0:0)

Голы: Лехконен — 16 (бол., Маккиннон, Макар), 4:34 — 1:0. Маккиннон — 49 (Друэн, Макар), 8:38 — 2:0. Капризов — 42 (бол., Зуккарелло, Болди), 10:14 — 2:1. Болди — 27 (бол., Зуккарелло, Чисхолм), 19:40 — 2:2. Макар — 20 (Тэйвз, Друэн), 26:15 — 3:2. Маккиннон — 50 (Друэн, Тэйвз), 34:50 — 4:2. Маккиннон — 51 (Лехконен), 39:08 — 5:2.

Вратари: Георгиев — Густавссон.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 32 (14+9+9) — 22 (12+5+5).

Наши: Ничушкин (20.38/0/0), Тренин (15.00/0/0) — Капризов (25.45/4/-4), Хуснутдинов (9.44/0/0).

10 апреля. Денвер. Ball Arena.