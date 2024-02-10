«Анахайм» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ

«Эдмонтон» на выезде победил «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Эдмонтон» трижды отыгрывался в счете по ходу встречи. «Ойлерз» набрали 61 очко и занимают 6-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Анахайм» с 38 очками — на 14-й строчке.