«Анахайм» отыгрался на последней минуте и забил победный в овертайме матча против «Детройта»

«Анахайм» дома обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

В составе «Дакс» забили Мэйсон Мактэвиш, Джон Клингберг и Райан Строум, который отличился в овертайме.

У «Ред Уингз» шайбы на счету Джонатана Берггрена и Майкла РАсмуссена.

«Анахайм» набрал 11 очков и по-прежнему занимает последнее место в Западной конференции. «Детройт» с 18 очками — 9-й на «Востоке».

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«Анахайм» — «Детройт» — 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Берггрен — 1 (бол., Гронек, Раймонд), 7:12 — 0:1. Мактавиш — 2 (бол., Хенрик, Фаулер), 17:47 — 1:1. Расмуссен — 2 (Перрон, Сундквист), 39:25 — 1:2. Клингберг — 1 (Фаулер, Зеграс), 59:13 — 2:2. Строум — 5 (Зеграс), 64:10 — 3:2.

Вратари: Гибсон (57:54 — 59:13) — Хуссо.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 30 (10+9+9+2) — 33 (13+10+5+5).

Наши: Куликов (23.28/3/0) — -.

16 ноября. Анахайм. Honda Center.