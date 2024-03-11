«Анахайм» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

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«Айлендерс» на выезде победили «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Айлендерс» занимают восьмое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 72 очками в 63 матчах.

«Анахайм» идет на 14-й строчке «Запада» с 49 очками в 64 играх.