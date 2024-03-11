Павлычев забросил вторую шайбу в сезоне за фарм-клуб «Лос-Анджелеса»

«Онтарио Рейн» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Калгари Ранглерз» со счетом 5:1.

В составе фарм-клуба «Лос-Анджелеса» форвард Никита Павлычев забросил одну шайбу.

В текущем сезоне 26-летний россиянин провел 15 матчей в АХЛ, в которых набрал 4 (2+2) очка.