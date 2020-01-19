Алексей Кудашов: «Пускай Овечкин не отвлекается на меня и продолжает забивать»

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов поделился мнением о достижениях капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, с которым он в свое время играл в первом звене.

— Овечкин рвет НХЛ. Обогнал Лемье. Сборную может украсить. Что бы вы ему передали?

— Ему столько уже всего передали. Пускай не отвлекается и продолжает в том же духе.

— Одни говорят, что он догонит Гретцки. Другие — что не догонит. Догонит?

— Что вы от меня хотите? Я не знаю.

— Вы — забили бы?

— Я? Забил бы, ха-ха.

— Каким вы его запомнили в «Динамо»? В чемпионский сезон? Какими были первые воспоминания?

— Я его увидел, когда он из второй команды в первую перешел. Он играл в первой смене у нас. Мы вместе играли одно время. Если не ошибаюсь, он в Уфе первый гол забил. Я его знаю с детских лет, как он еще по юниорам начинал. Потом в молодежку подтягивали, потом приходил к нам на тренировки. Там была группа — Мирнов, Терещенко, Щадилов, Никулин. Они практически в одно время все пришли. Плеяда хороших молодых хоккеистов. Неслучайно они все выходили на ведущие роли. А что про Овечкина — про него весь мир говорит. Чего обсуждать?

— Давайте Подколзина обсудим.

— Вася Подколзин — будем надеяться на него. Пока только авансы.

— А Марченко?

— Понимаете, молодые игроки по-разному развиваются. Кто-то раньше, кто-то позже. Марченко старше, у него и опыта больше, чем у Подколзина, и физиологию не обманешь. (Игорь Еронко)