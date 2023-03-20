Дементьев: «Чем раньше закончится сезон, тем легче Овечкину будет подготовиться к новому»

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил новые достижения форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Очень рад, что Александр Овечкин вписал имя россиянина в ряд этих известных и талантливых хоккеистов. Еще остались матчи, и, дай бог, он совершит отрыв и станет недосягаемым для других конкурентов. Стоит ли перед командой задача улучшить статистику Овечкина? Не думаю, что вопрос стоит именно так. Но, с другой стороны, чем раньше закончится чемпионат, тем легче Овечкину будет подготовиться к новому сезону. Все-таки этот год выдался для него очень сложным. Вспомните травлю в прессе в начале чемпионата из-за того, что ему нужно делать и как себя вести. Далее смерть отца, травма. Самое главное — закончить сезон без повреждений и уже смотреть в будущее, готовиться к следующему чемпионату», — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».

37-летний россиянин набрал 3 (2+1) очка в матче с «Миннесотой» (3:5). Овечкин вышел на первое место по голам за первые 65 матчей сезона среди игроков в возрасте 37+ лет, обойдя Горди Хоу, а также обогнал Бретта Халла по количеству голов для игроков в этой же возрастной группе.