Овечкин после двух поражений подряд: «Вашингтон» старается изо всех сил»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал настрой команды после двух подряд поражений в регулярном чемпионате НХЛ.

18 марта «Кэпиталз» проиграли «Сент-Луису» (2:5), 19-го числа — «Миннесоте» (3:5).

«Мы не сдаемся и пытаемся дать отпор. «Вашингтон» старается изо всех сил, чтобы выиграть, не прекращает играть и сражаться», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.

В турнирной таблице «Востока» «Вашингтон» идет на 10-й строчке с 73 очками. В следующем матче команда встретится с «Коламбусом».