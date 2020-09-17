Сегодня, 17 сентября 2020 года, нападающему «Вашингтона» и сборной России Александру Овечкину исполняется 35 лет.

Овечкин начал профессиональную карьеру в 16 лет в московском «Динамо». В составе команды он становился чемпионом страны и выигрывал Кубок Гагарина.

В НХЛ Овечкин дебютировал в сезоне-2005/06 в составе «Вашингтона», который выбрал хоккеиста под общим первым номером драфта 2004 года. Россиянин до сих пор выступает за «Кэпиталс», вместе с командой он выиграл Кубок Стэнли, а также становился обладателем большого количества индивидуальных наград. Овечкин — 9-кратный обладатель «Морис Ришар Трофи» — награды, которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. Также, Александр идет на 8-м месте в списке лучших снайперов в истории лиги с 706 голами (первый — Уэйн Гретцки, 894 гола).

В составе сборной России Овечкин — трехкратный чемпион мира.