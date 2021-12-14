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Александр Радулов пропустит игру против «Сент-Луиса»

19:46
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Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс заявил, что сразу несколько игроков основы пропустят предстоящий матч регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса». Речь идет о нападающих Александре Радулове, Роопе Хинтце, а также Джоэле Кивиранте, информирует журналист Саад Юсуф.

«Звезды» в экстренном порядке вызовут нескольких хоккеистов из фарм-клуба.

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Иван Шитик все материалы автора
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