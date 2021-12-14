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Еще три игрока «Калгари» попали в ковид-протокол. Общее число выросло до 9 человек

19:18
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«Калгари» сообщил, что еще три игрока команды попали в ковид-протокол НХЛ. Речь идет о защитнике Ноа Хэнифине, а также нападающих Шоне Монахэне и Милане Лучиче.

Накануне шестеро хоккеистов «Флэймз» сдали положительный тест на коронавирус. Ближайшие игры команды перенесены.

Российский защитник «Калгари» Никита Задоров сдал положительный тес на коронавирус. Также COVID-19 был выявлен у пяти одноклубников Задорова — Элиаса Линдхольма, Эндрю Манджапане, Брэда Ричардсона, Адама Ружички и Криса Танева.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное