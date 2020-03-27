Александр Овечкин: «Занят домашними делами, играю с сыном. Через пару месяцев родится еще один ребенок»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о том, как проводит время на карантине из-за коронавируса.

— Сижу дома, занят домашними делами, играю с сыном, — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ. - Много дел накопилось. Через пару месяцев у нас должен родиться еще один ребенок. Поддерживаю форму.

Почти все спортивные соревнования, в том числе и РПЛ, были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 525 тысяч человек. Умерших — 23 711, выздоровевших — 123 329. В России на данный момент 840 случаев заражения, три человека умерли.