Овечкин забросил 837-ю шайбу в НХЛ

«Вашингтон» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси». На 9-й минуте третьего периода счет стал 4:1.

Шайбу забросил российский нападающий Александр Овечкин. Для него этот гол стал 15-м в текущем сезоне.

Теперь на счету 38-летнего россиянина 837 голов за карьеру в НХЛ. По этому показателю он располагается на 2-й строчке. Лидирует Уйэн Гретцки — 894 гола.