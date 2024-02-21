Овечкин реализовал большинство в матче с «Нью-Джерси» и забросил 838-ю шайбу в НХЛ

«Вашингтон» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси». На последней минуте третьего периода «Кэпиталз» реализовали большинство.

Шайбу забросил российский нападающий Александр Овечкин. Для него этот гол стал вторым в этой встрече и 16-м в текущем сезоне.

Теперь на счету 38-летнего россиянина 838 голов за карьеру в НХЛ. По этому показателю он располагается на 2-й строчке. Лидирует Уйэн Гретцки — 894 гола.