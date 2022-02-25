Лавиолетт: «Вашингтон» так и не смог по-настоящему пробить Шестеркина»

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (1:4).

«У нас было много шансов и достаточно хороших моментов. Мы делали отличные подправления, убегали в быстрые отрывы, бросали из хороших позиций... Но в итоге мы так и не смогли по-настоящему пробить Шестеркина. Не сегодня», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Шестеркин отразил 36 из 37 бросков по своим воротам.

После этого матча «Рейнджерс» с 71 очком занимают четвертое место в Восточной конференции, «Вашингтон» с 65 очками — на седьмой строчке.