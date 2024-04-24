Овечкин — о втором поражении от «Рейнджерс»: «Вашингтон» сыграл лучше, чем в первом матче»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал игру команды во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Рейнджерс» (3:4, 0-2).

«Мы допустили пару ошибок, было несколько неудачных отскоков. Я думаю, «Вашингтон» сыграл лучше, чем в первом матче. Мы все знаем, что можем играть против этой команды. Мы просто должны сплотиться. Нам будет нелегко, и им тоже», – приводит слова Овечкина сайт НХЛ.

Третья игра первого раунда Кубка Стэнли между командами пройдет 27 апреля в Вашингтоне. Команда из Нью-Йорка ведет в серии – 2-0.