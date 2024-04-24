«Флорида» — «Тампа-Бэй»: видеообзор второго матча плей-офф НХЛ

«Флорида» дома обыграла «Тампу» во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ — 3:2 ОТ.

За «Пантерз» забили Сэм Беннетт, Картер Вераге и Владимир Тарасенко. У «Лайтнинг» отличились Брейден Пойнт и Стивен Стэмкос.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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