Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Вегаса» (3:4 ОТ) россиянин сделал дубль и отдал результативную передачу. Второй гол в ворота «Голден Найтс» стал для форварда 50-м в сезоне. Овечкин в девятый раз в карьере забросил 50 шайб за сезон и повторил рекорд Уэйна Гретцки и Майка Босси.

Второй звездой дня стал нападающий «Чикаго» Алекс Дебринкэт, который сделал голевую передачу и забросил победную шайбу в игре с «Аризоной» (4:3 ОТ).

Третья звезда дня — вратарь «Эдмонтона» Майк Смит, отразивший 34 из 36 бросков по своим воротам в матче с «Далласом» (5:2).