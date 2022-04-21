Тренер «Вегаса» оценил игру Дадонова в матче с «Вашингтоном»

Главный тренер «Вегаса» Питер Дебур поделился впечатлениями от игры форварда Евгения Дадонова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (4:3 ОТ).

«Гол Дадонова, который привел к ничейному счету, стал огромным. Мы получили искру от шайбы Евгения. Очевидно, это стало огромным импульсом для нас», — приводит слова Дебура официальный сайт НХЛ.

Дадонов в матче с «Кэпиталз» набрал 2 (1+1) очка. В текущем сезоне 33-летний россиянин набрал 41 (20+21) очко в 74 матчах сезона.