Защитник «Вегаса» Алек Мартинес прокомментировал игру против форварда Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (4:3 ОТ).

«Он один из самых невероятных талантов всех времен. Он игрок поколения. То, что он делал на льду, просто невероятно. Такой парень действительно развивает игру и вовлекает людей. Люди хотят смотреть, как он играет. Для меня большая честь играть против него», — приводит слова Мартинеса официальный сайт НХЛ.

В матче с «Вегасом» Овечкин набрал 3 (2+1) очка. В текущем сезоне 36-летний россиянин провел 75 матчей, в которых набрал 90 (50+40) очков.