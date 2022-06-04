Александр Овечкин посетил концерт Ольги Бузовой в Москве

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин посетил концерт певицы Ольги Бузовой.

Жена хоккеиста, Анастасия Шубская выложила у себя в соцсетях видео, в котором форвард танцует под песню Бузовой «Мало половин». Овечкин пришел на концерт вместе с супругой и певицей Жасмин.

В прошлое воскресенье, 29 мая Овечкин присутствовал на финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» (2:1).

В сезоне-2021/22 «Вашингтон» занял восьмое место в таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф «Кэпиталз» проиграли «Флориде» в первом раунде (счет в серии — 2-4).

В регулярном чемпионате НХЛ-2021/22 Овечкин набрал 90 (50+40) очков в 77 матчах и занял 16-е место в таблице лучших бомбардиров лиги. В плей-офф у 36-летнего россиянина 6 (1+5) очков в 6 матчах.