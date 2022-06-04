Малкин хочет подписать новый контракт с «Питтсбургом» на три года, клуб предлагает два

Малкин хочет подписать новый контракт с «Питтсбургом» на три года

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин ведет переговоры о продлении контракта с клубом. Россиянин хочет заключить новое соглашение на три года, однако «Пингвины» предлагают контракт только на два сезона, пишет Pittsburgh Hockey Now.

35-летний российский форвард выступает за «Питтсбург» всю карьеру в НХЛ после выбора под вторым номером на драфте-2004 и дебюта в 2006 году. Вместе с «Пингвинз» он выиграл три Кубка Стэнли.

По 8-летнему контракту, который истекает этим летом, хоккеист получал 9,5 миллиона долларов в год.

В сезоне-2021/22 Малкин провел в регулярном чемпионате 41 матч и набрал 42 (20+22) очка. В плей-офф у него 6 (3+3) очков в семи играх. «Питтсбург» проиграл «Рейнджерс» в первом раунде Кубка Стэнли со счетом 3-4.