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Сегодня, 19:44

Овечкин отметил качество футбола в финале БЕТСИТИ Кубка России

Антон Иванов
,  
Артем Бухаев
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Капитан «Вашингтона», воспитанник академии «Динамо» Александр Овечкин поделился эмоциями после завершения финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Динамо» (2:1).

«Финал понравился, поздравляю «Спартак» с победой!» — заявил Овечкин.

«Спартак» завоевал Кубок России в четвертый раз в истории, ранее красно-белые становились обладателями трофея в 1994, 1998 и 2003 годах. Также столичный клуб 10 раз становился победителем Кубка СССР.

«Динамо» выигрывал Кубок СССР шесть раз и один раз — Кубок России.

БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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