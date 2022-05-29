Овечкин отметил качество футбола в финале БЕТСИТИ Кубка России

Капитан «Вашингтона», воспитанник академии «Динамо» Александр Овечкин поделился эмоциями после завершения финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Динамо» (2:1).

«Финал понравился, поздравляю «Спартак» с победой!» — заявил Овечкин.

«Спартак» завоевал Кубок России в четвертый раз в истории, ранее красно-белые становились обладателями трофея в 1994, 1998 и 2003 годах. Также столичный клуб 10 раз становился победителем Кубка СССР.

«Динамо» выигрывал Кубок СССР шесть раз и один раз — Кубок России.