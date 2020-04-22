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Александр Овечкин: «Пока есть здоровье, я буду играть за сборную»

21:01
Александр Овечкин. Фото AFP
Александр Овечкин. Фото AFP
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин выразил готовность выступать за сборную России.

— Пока у меня есть здоровье, я буду играть за сборную. В КХЛ сезон заканчивается раньше, чем у нас. Но если мы вылетаем из Кубка Стэнли мы всегда стараемся прилететь на чемпионат мира. Самое сложное для меня в играх за сборную — перестройка на большие площадки. Мне требуется время, тренировки и игры для адаптации, — сказал Овечкин в прямом эфире Instagram с генеральным менеджером сборной России по баскетболу Светланой Абросимовой.

34-летний Александр Овечкин в составе сборной России трижды становился чемпионом мира.

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