Александр Овечкин: «Когда выбрали капитаном «Вашингтона», переживал и боялся что-то сказать»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о том, как партнеры по команде помогли ему адаптироваться в клубе. Российский форвард перешел в «Кэпиталз» в 2005 году, а в начале 2010-го был избран капитаном команды.

— Когда я приехал в «Вашингтон», и меня выбрали капитаном, я очень переживал и боялся сказать что-то ребятам. Но они мне помогли адаптироваться. Мы со всеми в очень хороших отношениях, конечно, в основном с русскими. Но иногда я хожу в ресторан и с иностранцами для того, чтобы пообщаться, — сказал Овечкин в прямом эфире Instagram с генеральным менеджером сборной России по баскетболу Светланой Абросимовой.