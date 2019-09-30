Александр Овечкин: «Думаю, в этом году поборемся за Кубок Стэнли»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин выразил надежду, что команде удастся побороться за Кубок Стэнли в грядущем сезоне. «Кэпиталз» после победы в 2018 году в прошедшем сезоне вылетели уже в первом раунде (3-4 от «Каролины»).

— Урок в том, что, когда проигрываешь, ты хочешь опять выиграть, — сказал Овечкин в интервью русскоязычной версии официального сайта НХЛ. — Хорошо, что каждый год есть возможность бороться за Кубок Стэнли. К сожалению, мы проиграли в прошлом сезоне, но победитель может быть только один из 31 команды. Жаль, что это были не мы, но в этом году, думаю, поборемся снова.

— Вы снова забили 51 гол и стали лучшим бомбардиром «Кэпиталз» и в регулярном чемпионате, и в плей-офф. Но многим показалось, что у некоторых ваших партнеров уже не было такого огня в глазах, как в чемпионском сезоне.

— Мне так не показалось. Все хотели победить, повторить успех 2018 года. К сожалению, в седьмой игре, даже ведя 3:1, мы проиграли. Пройди мы дальше, еще неизвестно, чем бы всё закончилось. Спросите у любых игроков, чьи команды уступили в первом или втором раунде — они скажут то же самое.

— После поражения в первом раунде мотивация снова выиграть Кубок Стэнли стала сильнее?

— Конечно. Хочется вернуться на лед, а самое интересное в этом всем то, что ты никогда не можешь быть уверенным в том, что произойдет в 82 матчах. Надо вернуться на площадку и сделать максимум.