Александр Георгиев получил визу в США

Российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев успеет к открытию тренировочного лагеря. Он решил все вопросы с получением новой визы, сообщает Hockey Buzz.

Георгиев ждал в Финляндии получения новой визы для возвращения в Нью-Йорк, которая понадобилась ему после подписания нового контракта с «Рейнджерс». Однако голкипер должен будет сесть на карантин по прибытии в Нью-Йорк.

В прошлом сезоне 24-летний россиянин сыграл в 34 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отражая 91,0 процента бросков. В плей-офф не сыграли ни одного матча.