Агент Виртанена сделал заявление от имени игрока по поводу обвинений в сексуальном насилии
18:45
Агент Кевин Эпп сделал официальное завяление от имени своего клиента, нападающего Джейка Виртанена.
Этим летом «Ванкувер» выкупил контракт игрока. Ранее его обвинили в сексуальном насилии.
«Четыре года назад Джейк имел физический контакт с женщиной по взаимному согласию. Они не употребляли алкоголь или наркотики. Мой клиент настаивает, что не совершил что-то противозаконное. Сексуальное насилие — очень серьезное обвинения. И очень неприятно видеть, как развивается ситуация, хотя вина моего клиента еще не была доказана», — говорится в заявлении агента в Twitter.
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