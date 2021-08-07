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Агент Виртанена сделал заявление от имени игрока по поводу обвинений в сексуальном насилии

18:45
Джейк Виртанен. Фото USA Today Sports
Джейк Виртанен. Фото USA Today Sports
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Агент Кевин Эпп сделал официальное завяление от имени своего клиента, нападающего Джейка Виртанена. 

Этим летом «Ванкувер» выкупил контракт игрока. Ранее его обвинили в сексуальном насилии.

«Четыре года назад Джейк имел физический контакт с женщиной по взаимному согласию. Они не употребляли алкоголь или наркотики. Мой клиент настаивает, что не совершил что-то противозаконное. Сексуальное насилие — очень серьезное обвинения. И очень неприятно видеть, как развивается ситуация, хотя вина моего клиента еще не была доказана», — говорится в заявлении агента в Twitter.

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Иван Шитик все материалы автора

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