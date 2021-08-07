«Тампа» не планирует расставаться со Стэмкосом этим летом
18:30
«Тампа» не собирается обменивать капитана команды Стивена Стэмкоса, сообщает The Athletic.
Контракт 31-летнего хоккеиста с зарплатой 8,5 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2023/24.
Стэмкос набрал 34 (17+17) очка в 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 18 (8+10) баллов в 23 играх.
Вместе с «Тампой» он выиграла два Кубка Стэнли подряд.
Читайте также
Трагедия сестер Авериных: Дина — только вторая, мы проиграли в художественной гимнастике впервые с 1996 года
1
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю