«Тампа» не планирует расставаться со Стэмкосом этим летом

«Тампа» не собирается обменивать капитана команды Стивена Стэмкоса, сообщает The Athletic.

Контракт 31-летнего хоккеиста с зарплатой 8,5 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2023/24.

Стэмкос набрал 34 (17+17) очка в 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 18 (8+10) баллов в 23 играх.

Вместе с «Тампой» он выиграла два Кубка Стэнли подряд.