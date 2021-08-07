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«Тампа» не планирует расставаться со Стэмкосом этим летом

18:30
Стивен Стэмкос. Фото Getty Images
Стивен Стэмкос. Фото Getty Images
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«Тампа» не собирается обменивать капитана команды Стивена Стэмкоса, сообщает The Athletic.

Контракт 31-летнего хоккеиста с зарплатой 8,5 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2023/24.

Стэмкос набрал 34 (17+17) очка в 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 18 (8+10) баллов в 23 играх.

Вместе с «Тампой» он выиграла два Кубка Стэнли подряд.

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Иван Шитик все материалы автора

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