Агент Ничушкина высказался о новом контракте россиянина

Агент Марк Гандлер, представляющий интересы нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина, высказался о новом контракте игрока. Он уверен, что российский форвард не останется без работы.

«Сколько Вэл может получить от «Колорадо» в это межсезонье? Это зависит от генменеджера Джо Сакика. Если он сделает нам хорошее предложение, мы согласимся. Если нет — значит, нет. Это не проблема. Ничушкин не останется без работы, без вопросов», — приводит слова агента Ничушкина The Athletic.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли 27-летний россиянин провел 16 матчей, в которых набрал 13 (8+5) очков.

В регулярном чемпионате НХЛ-2021/22 Ничушкин в 62 матчах набрал 52 (25+27) очка.

«Колорадо» ведет в серии с «Тампой» со счетом 2-0. Третий матч состоится во вторник, 21 июня. Начало — в 3.00 (мск).