Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу «Колорадо» над «Тампой» во втором матче финала Кубка Стэнли (7:0).

«В «Колорадо» играет MVP серии Ничушкин, в «Тампе» — лучший вратарь мира Василевский. Это я не говорю про Овечкина, Малкина, Панарина, Бобровского. Никто не будет рубить себе руку. Там где присутствует коммерческая сторона, там американцы прекрасно относятся к русским», — сказал Губерниев «СЭ».

«Колорадо» ведет в серии против «Тампы» со счетом 2-0. Третья игра серии состоится 21 июня, начало — в 03.00 по московскому времени.