Барабанов получил травму в матче с «Далласом»

Форвард «Сан-Хосе» Александр Барабанов получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (3:6), сообщает журналист Макс Миллер.

По сведениям источника, пока неизвестно, сможет ли 29-летний россиянин отправиться на выезд на матчи с «Миннесотой» и «Сент-Луисом».

В текущем сезоне Барабанов провел 46 матчей, в которых набрал 13 (4+9) очков.