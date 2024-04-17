Агент Овечкина: «Саша не фокусируется на рекорде. Чем меньше внимания обращаешь, тем легче дается результат»
Агент Овечкина ответил на вопрос о погоне россиянина за рекордом Гретцки
Агент нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Глеб Чистяков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о погоне россиянина за рекордом Уэйна Гретцки.
До рекорда Гретцки Овечкину осталась 41 шайба.
«Саша не фокусируется на рекорде. Командный успех всегда был для него важнее. Чем меньше внимания на это обращаешь, тем легче дается результат», — сказал Чистяков «СЭ».
В сезоне-2023/24 Овечкин набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Положение команд
Футбол
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|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
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|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|81
|38
|43
|92
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|81
|38
|43
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
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|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
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|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|81
|46
|35
|102
|4
|Тампа-Бэй
|81
|44
|37
|96
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|81
|51
|30
|111
|2
|Виннипег
|81
|51
|30
|108
|3
|Колорадо
|81
|49
|32
|105
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|81
|43
|38
|91
|6
|Миннесота
|81
|39
|42
|88
|7
|Аризона
|81
|35
|46
|75
|8
|Чикаго
|81
|23
|58
|51
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|81
|50
|31
|109
|2
|Эдмонтон
|80
|49
|31
|104
|3
|Вегас
|81
|45
|36
|98
|4
|Лос-Анджелес
|81
|43
|38
|97
|5
|Калгари
|81
|37
|44
|79
|6
|Сиэтл
|81
|33
|48
|79
|7
|Анахайм
|81
|26
|55
|57
|8
|Сан-Хосе
|81
|19
|62
|47
Результаты / календарь
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19.04
|17.04
|02:00
|
Монреаль – Детройт
|4 : 5 Б
|17.04
|02:00
|
Филадельфия – Вашингтон
|1 : 2
|17.04
|02:00
|
Коламбус – Каролина
|6 : 3
|17.04
|02:00
|
Бостон – Оттава
|1 : 3
|17.04
|02:30
|
Флорида – Торонто
|5 : 2
|17.04
|03:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|17.04
|05:00
|
Ванкувер – Калгари
|4 : 1
|17.04
|05:00
|
Вегас – Чикаго
|3 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|80
|142
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|81
|138
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|75
|132
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|80
|69
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|82
|57
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|79
|56
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|16
|1.84
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