Агент Овечкина: «Саша не фокусируется на рекорде. Чем меньше внимания обращаешь, тем легче дается результат»

Агент Овечкина ответил на вопрос о погоне россиянина за рекордом Гретцки

Агент нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Глеб Чистяков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о погоне россиянина за рекордом Уэйна Гретцки.

До рекорда Гретцки Овечкину осталась 41 шайба.

«Саша не фокусируется на рекорде. Командный успех всегда был для него важнее. Чем меньше внимания на это обращаешь, тем легче дается результат», — сказал Чистяков «СЭ».

В сезоне-2023/24 Овечкин набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ.