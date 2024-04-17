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Сегодня, 14:45

Агент Овечкина: «Саша не фокусируется на рекорде. Чем меньше внимания обращаешь, тем легче дается результат»

Агент Овечкина ответил на вопрос о погоне россиянина за рекордом Гретцки
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Агент нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Глеб Чистяков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о погоне россиянина за рекордом Уэйна Гретцки.

До рекорда Гретцки Овечкину осталась 41 шайба.

«Саша не фокусируется на рекорде. Командный успех всегда был для него важнее. Чем меньше внимания на это обращаешь, тем легче дается результат», — сказал Чистяков «СЭ».

В сезоне-2023/24 Овечкин набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
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«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 81 38 43 92
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 81 38 43 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 81 46 35 102
4 Тампа-Бэй 81 44 37 96
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 81 51 30 111
2 Виннипег 81 51 30 108
3 Колорадо 81 49 32 105
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 81 43 38 91
6 Миннесота 81 39 42 88
7 Аризона 81 35 46 75
8 Чикаго 81 23 58 51
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 81 50 31 109
2 Эдмонтон 80 49 31 104
3 Вегас 81 45 36 98
4 Лос-Анджелес 81 43 38 97
5 Калгари 81 37 44 79
6 Сиэтл 81 33 48 79
7 Анахайм 81 26 55 57
8 Сан-Хосе 81 19 62 47
Результаты / календарь
7.04
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10.04
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17.04
18.04
19.04
17.04 02:00
Монреаль – Детройт
 4 : 5 Б
17.04 02:00
Филадельфия – Вашингтон
 1 : 2
17.04 02:00
Коламбус – Каролина
 6 : 3
17.04 02:00
Бостон – Оттава
 1 : 3
17.04 02:30
Флорида – Торонто
 5 : 2
17.04 03:00
Виннипег – Сиэтл
 4 : 3
17.04 05:00
Ванкувер – Калгари
 4 : 1
17.04 05:00
Вегас – Чикаго
 3 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 80 142
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 81 138
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 75 132
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 80 69
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 82 57
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 79 56
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 16 1.84

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