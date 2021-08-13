Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

42-летний Торнтон подписал контракт с «Флоридой»

17:07
Джо Торнтон. Фото Getty Images
Джо Торнтон. Фото Getty Images
Теги:

Нападающий Джо Торнтон определился с новым клубом. 42-летний центрфорвард заключил контракт с «Флоридой», сообщает сайт клуба. Соглашение рассчитано на один год.

Минувший сезон нападающий провел в «Торонто», заключив 16 октября 2020 года однолетний контракт. В 44 матчах регулярного чемпионата он набрал 20 (5+15) очков, пропустив 10 игр с 22 января по 13 февраля из-за трещины в ребре.

42-летний ветеран также забросил одну шайбу в семи поединках первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли, в которых «Торонто» уступил «Монреалю».

Торнтон занимает 14-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ. На его счету 1529 (425+1104) очков. Он также набрал 134 (32+102) балла за результативность в 186 поединках плей-офф и занимает второе место в истории по количеству проведенных встреч в регулярных чемпионатах среди хоккеистов, которые никогда не выигрывали Кубок Стэнли.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Дасаев, Родионов, Шавло и Ярцев ответили на открытое письмо группы ветеранов «Спартака» Алекперову
Британцы кричали в Токио о русском допинге. А теперь могут лишиться медали из-за собственного допингера
Где-то за медали Токио-2020 дают миллионы, где-то — дома. А африканским героям обещают провести электричество
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд