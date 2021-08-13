«Бостон» взял в тренерский штаб двух бывших игроков клуба

Бывшие игроки «Бостона» Крис Келли и Адам Маккуэйд вошли в тренерский штаб клуба. Келли будет помощником главного тренера команды, а Маккуэйд — координатором по развитию игроков, сообщает сайт клуба.

We know these guys.



The #NHLBruins have announced the following front office and coaching staff updates.



?: https://t.co/WfrYUsAE5w pic.twitter.com/IAhi60kJYL — Boston Bruins (@NHLBruins) August 13, 2021

40-летний Келли занимал последние два сезона должность, которая теперь досталась Маккуэйду.

34-летний Адам провел большую часть карьеры в составе «Бостона». Последний матч защитник провел в марте 2019 года, когда выступал за «Коламбус». Затем он был вынужден взять паузу в карьере из-за травмы: у хоккеиста были диагностированы проблемы с шейным отделом позвоночника.

Недавно хоккеист объявил об официальном завершении профессиональной карьеры.